Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag leichter

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.03 Prozent leichter bei 16’620.12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.123 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.206 Prozent stärker bei 16’659.51 Punkten, nach 16’625.34 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 16’617.53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’682.01 Punkten lag.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0.119 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’858.62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2025, wies der SPI einen Stand von 16’362.24 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 03.07.2024, einen Stand von 15’998.36 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 7.10 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17’386.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’361.69 Punkten registriert.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5.55 Prozent auf 1.60 CHF), DocMorris (+ 5.48 Prozent auf 6.65 CHF), Comet (+ 3.79 Prozent auf 262.80 CHF), Ascom (+ 3.32 Prozent auf 3.89 CHF) und ams-OSRAM (+ 2.79 Prozent auf 11.78 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Peach Property Group (-6.06 Prozent auf 6.67 CHF), Villars SA (-4.00 Prozent auf 600.00 CHF), Carlo Gavazzi (-3.20 Prozent auf 196.50 CHF), SoftwareONE (-2.25 Prozent auf 7.38 CHF) und Orior (-2.23 Prozent auf 12.26 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’674’634 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 235.542 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.00 erwartet. Die BB Biotech-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch