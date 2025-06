Verluste in Paris: CAC 40 notiert am Nachmittag im Minus

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.10 Prozent tiefer bei 7’796.78 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.345 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.083 Prozent fester bei 7’810.84 Punkten, nach 7’804.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’782.81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’840.02 Punkten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0.007 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 7’743.75 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.03.2025, bei 7’941.91 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 11.06.2024, einen Stand von 7’789.21 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 5.45 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’257.88 Punkten. 6’763.76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 139’839 Aktien gehandelt. Die Hermès (Hermes International)-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 246.053 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

