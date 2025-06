Verluste in New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone

Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0.32 Prozent auf 21’866.31 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.359 Prozent auf 21’858.89 Punkte an der Kurstafel, nach 21’937.57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 21’796.17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21’896.42 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, einen Wert von 21’427.94 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 17.03.2025, bei 19’812.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19’902.75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 4.25 Prozent aufwärts. Bei 22’222.61 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 3.25 Prozent auf 146.65 USD), Fortinet (+ 2.20 Prozent auf 104.19 USD), Micron Technology (+ 1.78 Prozent auf 121.97 USD), Datadog A (+ 1.77 Prozent auf 124.09 USD) und KLA-Tencor (+ 1.76 Prozent auf 908.09 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Enphase Energy (-23.60 Prozent auf 35.09 USD), T-Mobile US (-3.95 Prozent auf 221.87 USD), Microstrategy (-3.29 Prozent auf 369.66 USD), Adobe (-3.22 Prozent auf 388.80 USD) und Tesla (-3.07 Prozent auf 319.03 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11’239’600 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.079 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.51 erwartet. Mit 6.21 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch