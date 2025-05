Verluste in London: FTSE 100 zum Start leichter

Am Donnerstag steht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0.13 Prozent im Minus bei 8’483.95 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.559 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 8’494.85 Punkten in den Handel, nach 8’494.85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8’468.62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’505.28 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0.816 Prozent nach oben. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 01.04.2025, bei 8’634.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 8’673.96 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 01.05.2024, mit 8’121.24 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 2.71 Prozent. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8’908.82 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’544.83 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Scottish Mortgage Investment Trust (+ 3.13 Prozent auf 9.28 GBP), Rolls-Royce (+ 2.76 Prozent auf 7.75 GBP), Whitbread (+ 2.74 Prozent auf 26.64 GBP), Informa (+ 2.53 Prozent auf 7.46 GBP) und Anglo American (+ 2.52 Prozent auf 20.80 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen BP (-2.23 Prozent auf 3.42 GBP), Centrica (-2.06 Prozent auf 1.57 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.89 Prozent auf 114.05 GBP), Beazley (-1.87 Prozent auf 8.68 GBP) und Lloyds Banking Group (-1.81 Prozent auf 0.72 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 3’844’564 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193.677 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4.96 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die M&G-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch