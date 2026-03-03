|
03.03.2026 21:19:40
US-Marine soll Tanker bei Bedarf durch die Strasse von Hormus eskortieren
Von Lara Seligman
DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag erklärt, dass die US-Marine bei Bedarf damit beginnen werde, Tanker durch die Strasse von Hormus zu eskortieren. "Egal was passiert, die Vereinigten Staaten werden den freien Energiefluss in die Welt sicherstellen", schrieb Trump in einem Post in den sozialen Medien. Ein Fünftel des weltweiten Ölangebots wird durch die Strasse von Hormus transportiert.
Im selben Post gab Trump bekannt, dass er die U.S. International Development Finance Corporation angewiesen habe, "politische Risikoversicherungen und Garantien für die finanzielle Sicherheit des gesamten Seehandels bereitzustellen, insbesondere für Energie, die den Golf passiert."
