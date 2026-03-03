Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'405 -3.1%  SPI 18'471 -2.9%  Dow 48'501 -0.8%  DAX 23'791 -3.4%  Euro 0.9074 -0.4%  EStoxx50 5'772 -3.6%  Gold 5'097 -4.2%  Bitcoin 53'300 -0.5%  Dollar 0.7813 0.3%  Öl 80.7 3.4% 
Ausblick: Abercrombie Fitch stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
US-Dollar konsolidiert Teil seiner jüngsten Gewinne zum Franken und Euro
Ausblick: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Siemens Energy-Aktie trotz Aktienrückkauf tiefer
Tesla-Aktie bald im KI-Rausch? Roboter Optimus könnte bereits 2026 Durchbruch erreichen
03.03.2026 21:19:40

US-Marine soll Tanker bei Bedarf durch die Strasse von Hormus eskortieren

Von Lara Seligman

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag erklärt, dass die US-Marine bei Bedarf damit beginnen werde, Tanker durch die Strasse von Hormus zu eskortieren. "Egal was passiert, die Vereinigten Staaten werden den freien Energiefluss in die Welt sicherstellen", schrieb Trump in einem Post in den sozialen Medien. Ein Fünftel des weltweiten Ölangebots wird durch die Strasse von Hormus transportiert.

Im selben Post gab Trump bekannt, dass er die U.S. International Development Finance Corporation angewiesen habe, "politische Risikoversicherungen und Garantien für die finanzielle Sicherheit des gesamten Seehandels bereitzustellen, insbesondere für Energie, die den Golf passiert."

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 15:20 ET (20:20 GMT)

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

14:40 Julius Bär: 11.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Partners Group Holding AG, UBS Group AG, Swissquote Group Holding SA
12:05 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
09:48 SMI gibt kräftig nach
09:42 Finden Pharma-Unternehmen die passende Rezeptur?
09:05 Marktüberblick: Beiersdorf im Fokus
07:15 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Monatsbeginn
26.02.26 KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

4. Quartal 2025: Diese Aktien hielt der Hedgefonds von Paul Singer im Depot
In diese Aktien hat Paul Singer im vierten Quartal investiert
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.
Auch im vierten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellscha ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
21:51 Trump verspricht Schutz für Schiffe in der Straße von Hormus
21:32 Iran-Krieg: Frankreich schickt Flugzeugträger gen Mittelmeer
21:31 Israels Armee meldet 1.600 Iran-Einsätze seit Kriegsbeginn
21:30 Devisen: Euro dämmt Verluste zum Dollar ein - USA signalisiert Schutz für Tanker
21:09 US-Militär setzt B-52-Langstreckenbomber im Iran ein
21:02 Oman fordert sofortige Waffenruhe im Iran-Krieg
20:54 Israel: Angriff auf Komplex zur Entwicklung von Atomwaffen
20:27 ROUNDUP 2: Trump lobt Merz - und attackiert andere Europäer
20:18 Trump spricht mit Kurdenführern im Irak: Pläne für den Iran?
20:18 Treffen im Weißen Haus: Merz redet drei Minuten, Trump 30