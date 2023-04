US-Aktien: Entwicklung verschiedener Sektoren weist auf Ende des Bärenmarktes hin - Diese Aktien dürften für Anleger interessant werden

• Bärenmarkt für US-Aktien könnte sich dem Ende neigen• Sektoren, die am Ende von Bärenmärkten am besten abschneiden, haben sich verbessert• Zwei Sektoren werden wieder besonders attraktiv

Laut einer Analyse der Marktsektoren-Rankings könnte sich der Bärenmarkt für US-Aktien dem Ende neigen, wie Mark Hulbert bei "MarketWatch" schreibt. Denn die Sektoren, die am Ende von Bärenmärkten für gewöhnlich am besten abschneiden, hätten sich verbessert.