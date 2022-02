Unzufrieden mit Qualität: Tesla-Besitzer tauscht Model S durch Chrysler 300C aus

• Reddit-User berichtet, sein Model S nach langer Unzufriedenheit gegen Chrysler 300C getauscht zu haben• Die Kritikpunkte: Das Interieur sei "unbequem" und die Qualität lasse zu wünschen übrig• Neben der Kritik am Model S kann sich der Reddit-User ein grosses Lob an Tesla jedoch nicht verkneifen

So fortschrittlich Elon Musks Automarke Tesla auch sein mag, überzeugt sie doch nicht jeden: Der (mittlerweile ehemalige) Besitzer eines Model S berichtete Anfang Februar auf Reddit, dass er sein Fahrzeug durch einen Chrysler 300C ersetzt habe.

Teslas Model S überzeugt seinen Besitzer überhaupt nicht

Besagter Reddit-User veröffentlichte unter dem Benutzernamen loppysong1, wie unzufrieden er mit seinem Tesla Model S sei: Neben der allgemeinen Qualität der Verarbeitung störe er sich an den fehlenden Motorgeräuschen, der "unangenehmen" Innenausstattung und daran, alles über einen Bildschirm steuern zu müssen. Deswegen habe er den Model S nun gegen einen Chrysler 300C getauscht, von dem er vollauf begeistert sei - obwohl es sich um ein altes Modell und einen Benziner handelt.

Der ältere Chrysler 300 begeistert den Reddit-User sofort

Der Autor eines Jalopnik-Artikels war davon so überrascht, dass er mit loppysong1 in Kontakt trat. Dieser habe ihm auf die Frage nach dem Warum geantwortet: "Ja, ich weiss, die Qualität von FCA [jetzt Stellantis] lässt einiges zu wünschen übrig - aber hey, Tesla hat mich ja gut darauf vorbereitet."

Für den Preis sei er einfach extrem enttäuscht vom Model S gewesen, auch bezüglich des Kundenservices. Dann habe er sich über andere Autos informiert und einen 300C auf einem Parkplatz gesehen. Dieser habe ihn aufgrund des seiner Ansicht nach guten Preis-Leistungsverhältnis sofort überzeugt. Insbesondere die Tatsache, dass er das Interieur als angenehmer empfindet und es für die verschiedenen Funktionen tatsächlich Knöpfe oder Regler gibt (und sie nicht wie beim Model S über einen Bildschirm betätigt werden müssen), scheint es ihm angetan zu haben.

Trotz der Kritikpunkte äussert der Besitzer auch Lob für Tesla

Gegenüber dem Jalopnik-Autor ergänzte loppysong1 jedoch auch: "Zunächst einmal würde ich E-Autos auf keinen Fall endgültig abschreiben. Es hat definitiv etwas an sich, nie tanken zu müssen und über all die Extra-Technologie von E-Autos und insbesondere Tesla zu verfügen. Wegen der in meinem Post genannten Gründe bin ich aber einfach kein Fan von Tesla und seiner Produkt- und Servicequalität. Das Problem ist, dass ich immer noch glaube, dass […] Tesla mit seinem Netzwerk von Ladestationen der beste [Hersteller für E-Autos] ist. Da kommt keiner ran."

