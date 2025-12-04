UiPath Shares Soar 24% After Joining Veeva AI Partner Program To Boost Agentic Testing

(RTTNews) - UiPath Inc. (PATH) surged 23.79%, climbing $3.54 to $18.40, after announcing its entry into the Veeva AI Partner Program, which will integrate UiPath's automation platform with Veeva's AI-powered testing tools to deliver advanced agentic testing capabilities for life sciences customers.

Investors reacted enthusiastically to the partnership, viewing it as a strategic expansion of UiPath's automation footprint into regulated industries and a potential catalyst for renewed growth in enterprise adoption of its platform.

On the day of the announcement, PATH recorded unusually heavy trading volume as the market digested the partnership news. The stock's 52-week range is approximately $11.05 - $21.50.