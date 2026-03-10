Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’065 0.5%  SPI 18’122 0.9%  Dow 48’118 0.8%  DAX 23’969 2.4%  Euro 0.9047 0.1%  EStoxx50 5’837 2.7%  Gold 5’222 1.5%  Bitcoin 55’148 3.5%  Dollar 0.7768 -0.1%  Öl 84.9 -5.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Porsche vz zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gewinnexplosion voraus? Rheinmetall-Aktie am Tag vor Zahlenvorlage schwach
JETZT LIVE: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
NVIDIA und AMD im Abseits? DeepSeek lässt Chip-Giganten zittern
Ausblick: Oracle gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
eToro entdecken
10.03.2026 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zweifel an deutschem BIP-Wachstum im ersten Quartal

Ein ungewöhnlich schwacher Januar und eine zu befürchtende kriegsbedingte Eintrübung im März wecken nach Aussage von Dekabank-Volkswirt Andreas Scheuerle Zweifel an einem bisher für das erste Quartal erwarteten Wirtschaftswachstum in Deutschland. "Auch wenn der Februar in Teilen eine positive Gegenbewegung bringen könnte, ist für März, nach dem Ausbruch des Kriegs im Nahen Osten, abermals mit schwächeren Daten zu rechnen", schreibt er in einem Kommentar zu den bisher für Januar veröffentlichten Konjunkturdaten. Unterstelle man vereinfachend eine Stagnation aller relevanter Indikatoren in den Monaten Februar und März, würde das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal geringfügig schrumpfen.

EZB-Ratsmitglieder plädieren für zunächst abwartende Haltung

Mitglieder des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) plädieren angesichts der deutlich veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür, dass sich die EZB ausreichend Zeit für die Analyse lässt. "Es ist von entscheidender Bedeutung, nicht überstürzt zu handeln, sondern wohlüberlegt vorzugehen und das Szenario gründlich abzuwägen, während man gleichzeitig abwartet, wie sich die Situation entwickelt", sagte der österreichische Notenbankchef Martin Kocher in Wien, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Hegseth nennt drei Ziele des Krieges

Der US-Kriegsminister Pete Hegseth hat drei Ziele für die US-Kampagne gegen den Iran genannt: die Zerstörung der Raketen und der Fähigkeit, diese herzustellen, die Zerstörung der Marine und dem Iran dauerhaft und für immer den Zugang zu Atomwaffen zu verwehren. "Wir werden nicht nachgeben, bis der Feind vollständig und endgültig besiegt ist, aber wir tun dies nach unserem Zeitplan und nach unserer Wahl", sagte Hegseth. Die USA würden den Konflikt mit dem Iran "gewinnen", während der Iran "schwer verliert". Hegseth sagte, die Luftangriffe vom Dienstag seien die bisher intensivsten gegen den Iran. Während er versprach, Irans Raketen, Marine und verbleibende Nuklearanlagen anzugreifen, sagte Hegseth nichts zu einem Regimewechsel als Ziel.

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche März +6,2% gg Vorjahr

US/Median-Preis bestehender Häuser Feb +0,3% gg Vj auf 398.000 USD

US/Bestand unverkaufter Häuser bei 3,8 Monatsangeboten

US/Verkäufe bestehender Häuser Feb PROGNOSE: 3,86 Mio Jahresrate

US/Verkäufe bestehender Häuser Feb +1,7% auf 4,09 Mio Jahresrate

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 14:00 ET (18:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:23 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf Swiss Market® Index, DAX®, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
09:37 SMI reduziert Verluste deutlich
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 13‘000er-Marke auf dem Prüfstand
09.03.26 Marktüberblick: Ölpreis-Schock im Fokus
09.03.26 Wie Goldman Sachs die globalen Finanzmärkte prägte
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’620.40 19.40 SUCBOU
Short 13’888.21 13.83 SZ3BMU
Short 14’399.12 8.93 S8GBGU
SMI-Kurs: 13’065.19 10.03.2026 17:30:02
Long 12’535.58 19.26 SATBDU
Long 12’256.85 13.68 SO2B2U
Long 11’760.01 9.00 SQDBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.