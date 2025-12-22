|
22.12.2025 19:12:41
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im September
Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im September leicht verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von minus 0,21, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den August wurde der Indexstand auf minus 0,31 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,12 genannt worden war. Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verschlechterte sich und notierte im September bei minus 0,21. Für den August wurde der Wert von minus 0,18 bestätigt.
Trump ernennt Sondergesandten für Grönland - Dänemark verärgert
Die Ernennung eines Sondergesandten für Grönland durch US-Präsident Donald Trump hat in Dänemark eine verärgerte Reaktion ausgelöst und die Sorge über US-Bestrebungen zur Kontrolle des strategisch wichtigen Territoriums in der Arktis neu entfacht. Trump ernannte den Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zum Gesandten für Grönland. In den sozialen Medien erklärte Trump, Landry verstehe, wie wichtig Grönland für die nationale Sicherheit der USA sei. Grönland ist eine autonome Insel, die zum Königreich Dänemark gehört.
+++ Konjunkturdaten +++
December 22, 2025 13:12 ET (18:12 GMT)
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
