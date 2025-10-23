Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.10.2025 18:59:42

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Stimmung der Verbraucher im Euroraum leicht aufgehellt

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Oktober verbessert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 0,7 auf minus 14,2 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 15,1 prognostiziert. Für die EU-27 verbesserte sich der Wert um 0,8 Punkte auf minus 13,5. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Oktober wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

China hortet seit Monaten Öl

Neue US-Sanktionen gefährden russische Ölexporte. China - einer der grössten Abnehmer von preisgünstigem Rohöl aus Russland - hat bereits seit Monaten Vorräte angelegt, um sich vor möglichen Lieferunterbrechungen zu schützen. Chinesische Zolldaten zeigen, dass in den ersten neun Monaten dieses Jahres etwa 17 Prozent der gesamten Rohöleinfuhren aus Russland stammten. Analysten zufolge wurde ein grosser Teil davon auf Vorrat gekauft.

Türkische Zentralbank verlangsamt Tempo der Zinssenkungen

Die Zentralbank der Türkei hat das Tempo ihrer Zinssenkungen verlangsamt, nachdem die Inflation im September über den Erwartungen lag. Die Zentralbank teilte mit, dass der Leitzins von 40,5 auf 39,5 Prozent sinkt. Im Juli hatte sie den Zinssatz um 3 Prozentpunkte und im September um 2,5 Prozentpunkte gesenkt. Die Geldmärkte hatten für Oktober eine Zinssenkung um einen dreiviertel Prozentpunkt eingepreist, wenn auch laut LSEG-Daten mit der Möglichkeit einer höheren Senkung um einen Prozentpunkt.

Trump begnadigt verurteilten Binance-Gründer

Der Gründer der weltgrössten Kypto-Börse Binance, Changpeng Zhao, wird begnadigt. US-Präsident Donald Trump habe "seine verfassungsmässige Befugnis ausgeübt und Herrn Zhao, der von der Biden-Regierung in ihrem Krieg gegen Krypto-Währungen strafrechtlich verfolgt wurde, begnadigt", sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt. "Der Krieg der Biden-Regierung gegen Krypto ist zu Ende", fügte sie hinzu.

+++ Konjunkturdaten

*US/Median-Preis bestehender Häuser Sep +2,1% gg Vj auf 415.200 USD

*US/Bestand unverkaufter Häuser bei 4,6 Monatsangeboten

*US/Verkäufe bestehender Häuser Sep PROGNOSE: 4,06 Mio Jahresrate

*US/Verkäufe bestehender Häuser Sep +1,5% auf 4,06 Mio Jahresrate

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

