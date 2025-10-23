|
23.10.2025 18:59:42
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.
Stimmung der Verbraucher im Euroraum leicht aufgehellt
Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Oktober verbessert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 0,7 auf minus 14,2 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 15,1 prognostiziert. Für die EU-27 verbesserte sich der Wert um 0,8 Punkte auf minus 13,5. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Oktober wird in der kommenden Woche veröffentlicht.
China hortet seit Monaten Öl
Neue US-Sanktionen gefährden russische Ölexporte. China - einer der grössten Abnehmer von preisgünstigem Rohöl aus Russland - hat bereits seit Monaten Vorräte angelegt, um sich vor möglichen Lieferunterbrechungen zu schützen. Chinesische Zolldaten zeigen, dass in den ersten neun Monaten dieses Jahres etwa 17 Prozent der gesamten Rohöleinfuhren aus Russland stammten. Analysten zufolge wurde ein grosser Teil davon auf Vorrat gekauft.
Türkische Zentralbank verlangsamt Tempo der Zinssenkungen
Die Zentralbank der Türkei hat das Tempo ihrer Zinssenkungen verlangsamt, nachdem die Inflation im September über den Erwartungen lag. Die Zentralbank teilte mit, dass der Leitzins von 40,5 auf 39,5 Prozent sinkt. Im Juli hatte sie den Zinssatz um 3 Prozentpunkte und im September um 2,5 Prozentpunkte gesenkt. Die Geldmärkte hatten für Oktober eine Zinssenkung um einen dreiviertel Prozentpunkt eingepreist, wenn auch laut LSEG-Daten mit der Möglichkeit einer höheren Senkung um einen Prozentpunkt.
Trump begnadigt verurteilten Binance-Gründer
Der Gründer der weltgrössten Kypto-Börse Binance, Changpeng Zhao, wird begnadigt. US-Präsident Donald Trump habe "seine verfassungsmässige Befugnis ausgeübt und Herrn Zhao, der von der Biden-Regierung in ihrem Krieg gegen Krypto-Währungen strafrechtlich verfolgt wurde, begnadigt", sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt. "Der Krieg der Biden-Regierung gegen Krypto ist zu Ende", fügte sie hinzu.
+++ Konjunkturdaten
*US/Median-Preis bestehender Häuser Sep +2,1% gg Vj auf 415.200 USD
*US/Bestand unverkaufter Häuser bei 4,6 Monatsangeboten
*US/Verkäufe bestehender Häuser Sep PROGNOSE: 4,06 Mio Jahresrate
*US/Verkäufe bestehender Häuser Sep +1,5% auf 4,06 Mio Jahresrate
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich mit Abgaben -- DAX schliesst etwas fester -- Asien Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt wies am Donnerstag rote Vorzeichen aus. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich etwas fester. Die Wall Street fährt kleine Gewinne ein. Die Börsen in Fernost fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.