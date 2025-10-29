Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’360 -1.3%  SPI 17’081 -1.2%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’279 -0.1%  Euro 0.9243 0.0%  EStoxx50 5’704 -0.1%  Gold 3’979 1.0%  Bitcoin 89’833 0.3%  Dollar 0.7946 0.2%  Öl 64.5 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BASF-Aktie: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November
Mercedes-Benz-Aktie: Gewinn sinkt nach Sparprogramm - Marge zeigt leichte Erholung
V-Zug-Aktie: Konzern erwartet Umsatzrückgang und verschärft Sparmassnahmen
adidas-Aktie: Gewinne sprudeln
Straumann-Aktie: Konzern hält Kurs - neue Partnerschaften für Kieferorthopädie
Suche...
29.10.2025 07:33:36

UBS hält an Aktienrückkäufen und höherer Dividende für 2025 fest

Zürich (awp) - Die Grossbank UBS hat nach einem starken dritten Quartal auch ihre Pläne für die Kapitalrückführung an die Aktionäre bestätigt. 2025 sollen weiterhin Aktien im Wert von mehreren Milliarden zurückgekauft werden und es soll eine höhere Dividende für das laufende Geschäftsjahr ausgezahlt werden.

"Wir sind auf gutem Weg, im Gesamtjahr 3 Milliarden US-Dollar zu erreichen", heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch mit Blick auf die Aktienrückkäufe. Auch sei weiterhin eine Erhöhung der Dividende im zweistelligen Prozentbereich vorgesehen. Für 2024 erhielten die Aktionäre 0,90 Dollar pro Aktie.

Im ersten Halbjahr 2025 hatte die UBS bereits Aktienrückkäufe in der Höhe von 1 Milliarde getätigt. Im dritten Quartal sind nun solche im Wert von 1,1 Milliarden hinzugekommen. Weitere Rückkäufe in Höhe von bis zu 0,9 Milliarden sind für das vierte Quartal 2025 geplant.

Umfang und Zeitpunkt künftiger Kapitalanforderungen entscheidend

Die Kapitalrückführungsziele für das kommende Jahr will die UBS erst mit den Finanzergebnissen für das Gesamtjahr 2025 im Februar bekanntgeben. Ab 2026 sollte eigentlich wieder das Niveau von vor der CS-Übernahme erreicht werden. 2022 hatte die UBS Aktien im Wert von 5,6 Milliarden Dollar zurückgekauft. Entscheidend ist nun aber auch, was in Sachen verschärfter Eigenmittelanforderungen auf die Grossbank zukommt.

Angesichts der Rückstellung für die geplanten Aktienrückkäufe im Jahr 2026 sowie die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 dürfte die harte Kernkapitalquote (CET1) Ende 2025 im Vergleich zum Vorquartal zurückgehen. Im Einklang mit den bereits kommunizierten Plänen von UBS werde sich die Höhe der Rückstellung "am laufenden strategischen Planungsprozess orientieren". Das beinhalte eine angestrebte harte Kernkapitalquote (CET1) von rund 14 Prozent, das Erreichen der Finanzziele sowie die "Kenntnis über Umfang und Zeitpunkt künftiger Kapitalanforderungen in der Schweiz".

Ende September 2025 lag die harte Kernkapitalquote (CET1) bei 14,8 Prozent und die Leverage Ratio (CET1) bei 4,6 Prozent.

ys/tp

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

28.10.25 Logo WHS Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen – beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne
28.10.25 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
28.10.25 Givaudan – Luxusparfümerie setzt duftende Akzente
28.10.25 SG-Marktüberblick: 28.10.2025
28.10.25 SMI-Anleger weiter zurückhaltend
28.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips auf Richtungssuche
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’916.45 19.12 UBSKMU
Short 13’174.46 13.71 JZUBSU
Short 13’698.38 8.70 UDYBSU
SMI-Kurs: 12’360.15 28.10.2025 17:31:36
Long 11’873.21 19.87 SKTB3U
Long 11’578.86 13.64 BXGS2U
Long 11’065.11 8.82 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Telekom und NVIDIA bauen Milliarden-Rechenzentrum - so reagieren die Aktien der beteiligten Konzerne
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD mit Milliardenpartnerschaft - Wie die AMD-Aktie reagiert
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Dienstagvormittag
RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von RENK
Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TKMS-Aktie im Fokus: Kann der neue Verteidigungs-Player Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?
Goldpreis: Auf tiefsten Stand seit drei Wochen abgerutscht
Angespannte Stimmung in Zürich: So performt der SMI aktuell
Nestlé-Aktie gibt nach: S&P senkt Ausblick für Nestlé auf 'negativ'

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:34 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,10 Euro
07:34 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf Fed-Zinsentscheidung
07:19 ROUNDUP 2/Trump: Nichts gefährdet die Waffenruhe in Gaza
07:18 APA ots news: OMV steigert CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten in Q3...
07:15 DAX-FLASH: Anleger meiden vor Fed-Entscheid neue Risiken
07:12 Deutsche Bank überrascht mit Rekordgewinn im Sommer
07:08 BASF verdient im Quartal weniger - passt Gewinnziel wegen Verkauf an
07:35 UBS-Aktie: Gewinn deutlich gesteigert
07:04 Mercedes-Benz in schwierigem Umfeld mit Gewinneinbruch - Sparprogramm kostet
07:04 WDH: Deutsche-Bank-Tochter DWS hält mit Gewinnsprung Kurs auf Jahresziele