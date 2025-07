UBS-Aktie: UBS plant Rückzahlung vorrangiger Anleihe und AT1-Instrument

Bei der Anleihe handelt es sich um Fixed Rate/Floating Rate Senior Callable Notes im Umfang von 1,5 Milliarden US-Dollar mit einem Coupon von 6,373 Prozent und einer Laufzeit bis 2026.

Die UBS will das optionale Rückkaufdatum vom 15. Juli 2025 nutzen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Der letzte Handelstag der an der Schweizer Börse gehandelten Senior Notes ist demnach der 11. Juli. Der Bond wurde noch von der Credit Suisse im August 2022 emittiert.

Beim zweiten Rückkauf geht es um Tier 1 Capital Notes mit einem Coupon von 6,875 Prozent im Umfang von 1,575 Milliarden Dollar. Das geplante Rückkaufdatum der ebenfalls an der SIX kotierten "Tier 1 Notes" ist der 7. Juli 2025, der letzte Handelstag ist am 5. August.

Zürich (awp)