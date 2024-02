Uber Aktie gefragt: Uber kündigt Aktienrückkauf an

• Uber kündigt erstes Aktienrückkaufprogramm an• CFO Mahendra-Rajah betont das Vertrauen in das starke finanzielle Momentum des Unternehmens• Anleger reagieren positiv

Uber-Aktie steigt nach Ankündigung von 7-Milliarden-Dollar-Aktienrückkaufprogramm

Die Uber-Aktie verzeichnet an der NYSE einen Anstieg von zeitweilig 8,12 Prozent auf 74,60 US-Dollar. Laut offizieller Mitteilung hat der Vorstand den Rückkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 7 Milliarden US-Dollar genehmigt. Chief Financial Officer Prashanth Mahendra-Rajah äusserte sich optimistisch über das Programm und betonte das Vertrauen in das starke finanzielle Momentum des Unternehmens. "Wir werden das Tempo unseres Rückkaufs sorgfältig prüfen, beginnend mit Massnahmen, die die aktienbasierte Vergütung teilweise ausgleichen, und auf eine konsequente Reduzierung der Aktienzahl hinarbeiten", wird Mahendra-Rajah zitiert.

Ausblick und Strategie: Uber präsentiert Investor Update

Uber wird heute ausserdem ein virtuelles Investor Update abhalten, bei dem das Führungsteam des Unternehmens eine aktualisierte Strategie, finanzielle Rahmenbedingungen und Pläne zur Kapitalallokation vorstellen wird. Diese Veranstaltung soll dazu beitragen, das Vertrauen der Anleger in die langfristigen Aussichten des Unternehmens zu stärken und die Investitionen in die Aktie weiter zu unterstützen.

Redaktion finanzen.ch