Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 -0.3%  SPI 16’908 -0.3%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’902 -0.6%  Euro 0.9367 0.2%  EStoxx50 5’352 -0.8%  Gold 3’485 1.1%  Bitcoin 86’335 -0.4%  Dollar 0.7993 -0.1%  Öl 67.5 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Chancen auf 9 Billionen Dollar Bewertung bis 2030
AEVIS-Tochter Swiss Medical Network mit starkem Wachstum im ersten Halbjahr
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Ypsomed-Aktie: Ypsomed erhält FDA-Freigabe für SmartPilot
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2025 08:00:08

Transaction in Own Shares

Draper Esprit
4.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

01-Sep-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 29 August 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 4 August 2025.

  

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

362.40p

 

Lowest price paid per share:

355.40p

 

Volume weighted average price paid:

358.3939p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 10,009,551 and the total number of voting rights in the Company is 179,036,899.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 29/08/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 358.3939

 

Individual transactions

  

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

1,008

362.20

08:17:17

00030104748TRDU0

XLON

1,044

362.20

08:17:17

00030104747TRDU0

XLON

240

362.40

08:25:39

00030104775TRDU0

XLON

304

362.40

08:25:39

00030104776TRDU0

XLON

535

362.20

08:25:39

00030104777TRDU0

XLON

508

361.80

08:28:58

00030104781TRDU0

XLON

84

361.80

08:28:58

00030104782TRDU0

XLON

556

361.20

08:41:33

00030104823TRDU0

XLON

548

360.80

08:41:33

00030104824TRDU0

XLON

539

361.00

08:49:44

00030104850TRDU0

XLON

543

360.40

08:56:58

00030104881TRDU0

XLON

22

361.00

09:10:40

00030104958TRDU0

XLON

499

361.00

09:10:40

00030104959TRDU0

XLON

623

360.60

09:10:40

00030104960TRDU0

XLON

541

360.40

09:10:40

00030104961TRDU0

XLON

560

360.20

09:10:40

00030104962TRDU0

XLON

607

359.80

09:27:47

00030105040TRDU0

XLON

546

360.20

09:40:58

00030105115TRDU0

XLON

173

359.80

09:40:58

00030105116TRDU0

XLON

17

359.80

09:40:58

00030105117TRDU0

XLON

358

359.80

09:40:58

00030105118TRDU0

XLON

462

359.00

09:41:46

00030105119TRDU0

XLON

75

359.00

09:41:46

00030105120TRDU0

XLON

569

358.20

09:53:31

00030105165TRDU0

XLON

585

358.20

10:04:02

00030105216TRDU0

XLON

1,069

359.00

10:15:54

00030105277TRDU0

XLON

535

358.40

10:18:17

00030105278TRDU0

XLON

64

357.40

10:43:26

00030105345TRDU0

XLON

36

357.40

10:43:26

00030105346TRDU0

XLON

122

357.40

10:43:26

00030105347TRDU0

XLON

360

357.40

10:43:26

00030105348TRDU0

XLON

87

357.40

10:52:17

00030105368TRDU0

XLON

541

357.40

10:53:13

00030105369TRDU0

XLON

553

357.60

10:58:39

00030105389TRDU0

XLON

550

357.40

10:58:39

00030105390TRDU0

XLON

21

358.40

11:18:08

00030105455TRDU0

XLON

13

358.40

11:18:08

00030105456TRDU0

XLON

2

358.40

11:18:08

00030105457TRDU0

XLON

34

358.80

11:18:50

00030105458TRDU0

XLON

240

358.80

11:18:50

00030105459TRDU0

XLON

349

358.80

11:18:50

00030105460TRDU0

XLON

551

359.60

11:27:14

00030105493TRDU0

XLON

601

359.40

11:27:14

00030105494TRDU0

XLON

603

360.00

11:32:58

00030105523TRDU0

XLON

267

360.40

11:45:52

00030105551TRDU0

XLON

311

360.40

11:45:52

00030105552TRDU0

XLON

118

360.40

11:45:52

00030105553TRDU0

XLON

445

360.40

11:45:52

00030105554TRDU0

XLON

572

359.60

12:16:02

00030105647TRDU0

XLON

249

359.60

12:25:08

00030105691TRDU0

XLON

302

359.60

12:25:08

00030105692TRDU0

XLON

516

360.40

12:35:33

00030105730TRDU0

XLON

539

359.80

12:36:50

00030105738TRDU0

XLON

567

359.80

12:36:50

00030105739TRDU0

XLON

578

358.80

12:46:00

00030105872TRDU0

XLON

542

357.60

12:51:25

00030105914TRDU0

XLON

575

356.80

12:59:35

00030105937TRDU0

XLON

545

357.00

13:19:36

00030106012TRDU0

XLON

564

356.80

13:19:36

00030106013TRDU0

XLON

577

356.40

13:24:28

00030106042TRDU0

XLON

23

357.00

13:40:04

00030106111TRDU0

XLON

329

357.00

13:40:04

00030106112TRDU0

XLON

100

357.00

13:40:04

00030106113TRDU0

XLON

1,113

356.40

13:42:04

00030106126TRDU0

XLON

554

355.80

13:42:04

00030106127TRDU0

XLON

15

357.20

14:03:23

00030106243TRDU0

XLON

26

357.20

14:03:23

00030106244TRDU0

XLON

20

357.20

14:03:23

00030106245TRDU0

XLON

178

357.20

14:03:56

00030106251TRDU0

XLON

54

357.20

14:03:56

00030106252TRDU0

XLON

329

357.20

14:06:31

00030106264TRDU0

XLON

23

357.20

14:06:31

00030106265TRDU0

XLON

178

357.20

14:06:31

00030106266TRDU0

XLON

251

357.60

14:12:03

00030106283TRDU0

XLON

15

357.60

14:12:03

00030106284TRDU0

XLON

34

357.60

14:12:03

00030106285TRDU0

XLON

270

357.60

14:12:03

00030106286TRDU0

XLON

6

357.60

14:17:38

00030106308TRDU0

XLON

329

357.60

14:17:38

00030106309TRDU0

XLON

532

357.60

14:20:55

00030106353TRDU0

XLON

7

357.80

14:27:38

00030106406TRDU0

XLON

483

358.40

14:30:17

00030106424TRDU0

XLON

82

358.40

14:31:39

00030106436TRDU0

XLON

565

358.40

14:31:40

00030106437TRDU0

XLON

501

358.40

14:31:40

00030106438TRDU0

XLON

15

358.40

14:31:40

00030106439TRDU0

XLON

515

358.40

14:31:40

00030106440TRDU0

XLON

515

358.20

14:31:40

00030106441TRDU0

XLON

515

358.20

14:31:40

00030106442TRDU0

XLON

337

358.60

14:44:58

00030106498TRDU0

XLON

758

358.60

14:44:58

00030106499TRDU0

XLON

540

357.60

14:46:22

00030106518TRDU0

XLON

595

355.80

14:56:42

00030106601TRDU0

XLON

602

356.40

15:04:08

00030106622TRDU0

XLON

575

356.40

15:04:08

00030106623TRDU0

XLON

575

355.60

15:06:35

00030106634TRDU0

XLON

537

356.00

15:06:36

00030106635TRDU0

XLON

37

355.60

15:11:17

00030106646TRDU0

XLON

3

355.60

15:11:17

00030106647TRDU0

XLON

18

355.60

15:11:17

00030106648TRDU0

XLON

536

355.40

15:11:33

00030106649TRDU0

XLON

604

355.60

15:24:48

00030106716TRDU0

XLON

117

355.40

15:29:05

00030106723TRDU0

XLON

126

355.40

15:29:05

00030106724TRDU0

XLON

49

355.40

15:29:05

00030106725TRDU0

XLON

526

355.60

15:31:31

00030106730TRDU0

XLON

561

356.40

15:35:52

00030106761TRDU0

XLON

575

356.20

15:35:52

00030106762TRDU0

XLON

420

357.20

15:43:21

00030106780TRDU0

XLON

82

357.20

15:44:52

00030106782TRDU0

XLON

1,024

357.20

15:44:52

00030106783TRDU0

XLON

544

357.20

15:44:52

00030106784TRDU0

XLON

544

357.40

15:57:21

00030106830TRDU0

XLON

540

357.40

15:57:21

00030106831TRDU0

XLON

549

357.40

15:57:21

00030106832TRDU0

XLON

552

358.20

16:08:26

00030106861TRDU0

XLON

417

357.80

16:10:01

00030106862TRDU0

XLON

103

357.80

16:10:13

00030106863TRDU0

XLON

1,655

357.80

16:10:13

00030106864TRDU0

XLON

540

357.60

16:15:06

00030106875TRDU0

XLON

589

357.40

16:18:28

00030106901TRDU0

XLON

569

357.20

16:21:43

00030106923TRDU0

XLON

652

357.20

16:21:43

00030106924TRDU0

XLON

561

357.80

16:29:50

00030107021TRDU0

XLON

90

357.80

16:29:50

00030107022TRDU0

XLON

177

357.80

16:29:50

00030107023TRDU0

XLON

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Georgia Way

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised £660m to 31 March 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 400368
EQS News ID: 2190978

 
End of Announcement EQS News Service