10.03.2026 17:15:36
Trafigura schliesst zwei Kreditfazilitäten ab
Singapur/Genf (awp) - Trafigura hat eine revolvierende Kreditfazilität über 5,8 Milliarden Dollar abgeschlossen. Ausserdem habe der Rohstoffkonzern eine bedingte Liquiditätsfazilität in Höhe von 3,0 Milliarden Dollar unterzeichnet, wie er am Dienstag mitteilte.
Die "European Multi-Currency Syndicated Revolving Credit Facilities" (ERCF) über 5,8 Milliarden Dollar seien substanziell überzeichnet gewesen, schrieb Trafigura. Ursprünglich sei ein Volumen von 4,5 Milliarden vorgesehen gewesen. Die Mittel sollen zur Refinanzierung von bestehenden Fazilitäten wie auch für "allgemeine Unternehmenszwecke" verwendet werden.
Die Liquiditätsfazilität soll der Gesellschaft derweil als "Puffer" in einer Zeit hoher Volatilität der Rohstoffpreise bieten, wie es weiter heisst. Auch die Liquiditätsfazilität sei überzeichnet gewesen.
