Tilray-Aktie höher: Tilray schliesst profitables Quartal ab - Umsatz enttäuscht

Für den Cannabis-Konzern Tilray ist das dritte Quartal mit Erlösen von 151,87 Millionen US-Dollar zu Ende gegangen. Im Quartal zuvor hatte das Unternehmen noch Erlöse von 123,9 Millionen US-Dollar verzeichnet. Damit lagen die Erlöse niedriger als von Analysten erwartet, die Expertenschätzungen hatten sich im Vorfeld auf 156 Millionen US-Dollar belaufen.

Beim Ergebnis je Aktie war der Marktkonsens zuvor von -0,082 US-Dollar ausgegangen. Tatsächlich erwirtschaftete Tilray aber ein Plus von 0,09 US-Dollar je Anteilsschein. Im zweiten Quartal hatte das EPS noch bei -1,03 US-Dollar gelegen. Unter dem Strich lag der Gewinn bei 52,5 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA wurde auf 10,1 Millionen US-Dollar beziffert.

Die Tilray-Aktie notierte im frühen Handel an der Börse in Toronto zunächst tiefer, drehte im Verlauf jedoch in die Gewinnzone und konnte letztlich um 2,97 Prozent auf 9,02 Kanadische Dollar zulegen.

Redaktion finanzen.ch