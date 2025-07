Volkswagen (VW) vz-Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an Volkswagen (VW) vz-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Das starke operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft habe die Geschäftsentwicklung gestützt, schrieb Tom Narayan in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die wegen der US-Zölle gesenkte Zielspanne für die Ebit-Marge überrasche nicht - deren Mitte erscheine eine vernünftige Annahme und entspreche der Konsensschätzung.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 11:51 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3.4 Prozent auf 99.20 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 11.90 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 1’948’084 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Anteilsschein um 18.8 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2025 wird Volkswagen (VW) vz voraussichtlich am 25.07.2025 präsentieren.

