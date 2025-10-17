The South Indian Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The South Indian Bank liess sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The South Indian Bank die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 1.34 INR. Im letzten Jahr hatte The South Indian Bank einen Gewinn von 1.24 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.23 Prozent auf 29.23 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch