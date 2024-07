Teslas KI-Vision: Analyst Dan Ives prognostiziert Rekordhoch für die Aktie

• Tesla-Aktie nach schweren Verlusten im Jahresverlauf nun mit Kehrtwende• Dan Ives: Tesla als eine der besten KI-Aktien auf dem Markt• KI-Ambitionen könnten Tesla auf neues Rekordhoch treiben

Schwerer Start ins Jahr

Noch vor Kurzem sah die bisherige Jahresperformance von Tesla nicht besonders gut aus. Bis Mitte Juni lag das Papier des Elektroautoherstellers auf Jahressicht noch deutlich im Minus. Zuvor war der Aktienkurs des Unternehmens im April bei 138,80 US-Dollar auf ein 52-Wochen-Tief gefallen. Seit rund zwei Wochen geht es für die Tesla-Aktie jedoch wieder nach oben, bzw. seitwärts. Nach einer mehrtägigen Gewinnserie steht das Papier auf Jahressicht nun "nur noch" 0,1 Prozent tiefer (Stand: 12.07.2024).

Der neue Bullenmarkt wurde dabei durch die überraschend hohen Auslieferungszahlen des zweiten Quartals ausgelöst. Mit 443.956 Fahrzeug-Auslieferungen übertraf Tesla die Erwartungen. Obwohl dies im Vergleich zum Vorjahr noch immer ein Rückgang war, wurden die Zahlen aufgrund der noch geringeren Markterwartungen positiv aufgenommen. "Plötzlich schätzt der Markt das Wachstumspotenzial von Tesla", erklärte Seth Goldstein, Aktienstratege bei Morningstar, gegenüber Yahoo Finance. "Die Auslieferungen im ersten Quartal hatten noch negativ überrascht, sodass der Markt von einer geringeren Wachstumsrate ausging, und deshalb haben wir die grosse Rally erlebt."

Das könnte die Tesla-Aktie Richtung Rekordhoch treiben

Von ihrem Rekordhoch ist die Aktie des Musk-Konzerns jedoch noch weit entfernt. Dieses wurde im November 2021 bei 409 US-Dollar erreicht. Der Kursverlauf der Tesla-Aktie spiegele dabei laut Barron's genau das Schicksal der Elektroauto -Industrie wider. Vor drei Jahren erreichte die Aktie ihren Höchststand, doch dann platzte die Blase, als die Nachfrage zurückging und der Wettbewerb intensiver wurde. Chinesische Hersteller verstärkten den Druck und es kam zu Preiskriegen. Eine erfreuliche Nachricht sei laut Barron's jedoch, dass Tesla erstmals auf einer staatlichen Beschaffungsliste in China, speziell für die Provinz Jiangsu, stehe. Dies bedeutet, dass die Elektrofahrzeuge des Unternehmens dort von öffentlichen Organisationen als Dienstfahrzeuge genutzt werden können.

Um jedoch auch zukünftig erfolgreich zu sein, müsse das Unternehmen möglicherweise über Elektrofahrzeuge hinaus expandieren, so die Analysten von Wedbush unter der Leitung von Dan Ives. Tesla-Chef Elon Musk benötige lediglich einen Durchbruch im Bereich der künstlichen Intelligenz, um die Aktie weiter in die Höhe zu treiben. "Dies ist ein bahnbrechendes Technologieunternehmen. Und ich denke, dass die Bären sagen werden, dass es sich um eine Autofirma handelt", so die Experten.

"Der Schlüssel für Teslas Aktie ist, dass die Wall Street erkennt, dass Tesla das am meisten unterbewertete KI-Unternehmen auf dem Markt ist", erklärten die Analysten von Wedbush um Dan Ives. "Tesla ist eher ein KI- und Robotik-Unternehmen als ein traditionelles Autounternehmen", zitiert Barron's die Analysten weiter.

Die Wedbush-Experten erhöhten ihr Kursziel für die Tesla-Aktien zuletzt von 275 auf 300 US-Dollar und behielten die Outperform-Bewertung bei. In seinem Bull-Case-Szenario erwartet der Finanzdienstleister jedoch einen Kursanstieg auf 400 US-Dollar. Teslas vollautonomes Fahrsystem könnte allein eine Billion Dollar wert sein, heisst es.

"Aber wenn man sich die Tesla-Story Autonomous FSD anschaut, kann ich behaupten, dass es sich um eine der besten KI-Aktien auf dem Markt handelt, wenn man die nächsten Jahrzehnte betrachtet, ist dies nur der Anfang des nächsten Kapitels", sagte Wedbush-Analyst Dan Ives in einem Interview mit Yahoo Finance. Tesla werde neben NVIDIA eine führende Rolle in der "vierten industriellen Revolution" spielen, so der Experte weiter. Im August richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger einmal mehr auf das Unternehmen, denn dann wird Musk den Investoren seine Fortschritte auf dem Robotaxi-Tag vorstellen.

Das halten Analysten von den Tesla-Papieren

Andere Experte scheinen sich jedoch noch nicht so sicher zu sein wie Marktkenner von Wedbush. Laut Daten von TipRanks ergibt sich für die Tesla-Aktie aus 35 Analysten-Bewertungen eine Halteempfehlung (13x buy, 13x hold, 9x sell). Das durchschnittliche Kursziel der Papiere liegt bei 193,18 US-Dollar und entspricht einer Veränderung von -22,18 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 248,23 US-Dollar (Stand: 12.07.2024).

