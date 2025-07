Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Die Tencent-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 57,05 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 24'994 Punkten notiert. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,98 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,34 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 587 Tencent-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 16,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 41,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,37 CNY belaufen. Tencent gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,62 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,87 HKD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 192.48 Mrd. HKD im Vergleich zu 173.53 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 13.08.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 19.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 26,29 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

