03.10.2025 12:08:40
TABELLE/EU-Erzeugerpreise August
. Eurozone-20 EU-27
. +/- Prozent +/- Prozent
. gg Vm gg Vj gg Vm gg Vj
AUGUST -0,3 -0,6 -0,4 -0,4
PROGNOSE -0,1 -0,4
Juli +0,3 +0,2 +0,6 +0,4
Juni +0,9 +0,6 +0,7 +0,6
Mai -0,6 +0,3 -0,6 +0,4
April -2,2 +0,7 -2,1 +0,6
März -1,7 +1,9 -1,6 +2,1
Februar +0,3 +3,1 +0,4 +3,2
* Veröffentlichung: 3. Oktober 2025, 11:00 Uhr MESZ
- Gesamte Industrie ohne Baugewerbe
- Basis 2021 = 100
- Daten nicht kalender- bzw. saisonbereinigt
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com
DJG/voi/cbr/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 03, 2025 06:08 ET (10:08 GMT)
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
