Swissquote Aktie News: Swissquote am Donnerstagmittag freundlich

Um 12:28 Uhr sprang die Swissquote-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 367,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'229 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swissquote-Aktie bisher bei 399,80 CHF. Bei 399,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 30'383 Swissquote-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 436,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,80 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 236,40 CHF am 20.04.2024. Derzeit notiert die Swissquote-Aktie damit 55,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,20 CHF. Im Vorjahr hatte Swissquote 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.03.2014 hat Swissquote die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,43 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swissquote noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 38.99 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Swissquote dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swissquote einen Gewinn von 20,78 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

