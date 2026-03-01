|
01.03.2026 15:30:36
Swiss setzt Flüge nach Dubai und Tel Aviv länger aus
Bern (awp/sda) - Die Swiss hat wegen der angespannten Lage im Nahen Osten die Aussetzung ihrer Flüge nach Dubai und Tel Aviv verlängert. Verbindungen nach Dubai fallen bis und mit Mittwoch 4. März aus, jene nach Tel Aviv bis und mit Sonntag 8. März.
Die Sicherheit von Besatzung und Passagieren habe oberste Priorität, begründete die Swiss in einer Mitteilung vom Sonntag den Entscheid. Das Unternehmen beobachte die Lage weiterhin aufmerksam und stehe im Austausch mit den zuständigen Behörden.
Lufträume werden umflogen
Die Massnahmen betreffen auch die Routenführung. Bis zum 4. März werden die Flugzeuge der Swiss den Luftraum der Vereinigten Arabischen Emirate nicht nutzen. Bis zum 8. März meidet die Airline zudem die Lufträume von Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Iran, Kuwait und Bahrain.
Bereits am Samstag hatte die Swiss wegen der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran ihre Flüge nach Tel Aviv bis zum 7. März ausgesetzt. Davon waren insgesamt 14 Flüge betroffen. Wegen der Schliessung zahlreicher Lufträume, unter anderem im Irak, wurden auch die Flüge vom Samstag und Sonntag nach Dubai annulliert.
Die Swiss folgt mit den Massnahmen ihrer Muttergesellschaft Lufthansa. Diese strich am Wochenende ebenfalls Flüge nach Dubai und Abu Dhabi. Zudem setzte das deutsche Unternehmen vorsorglich alle Flüge nach Jordanien, Libanon, in den Irak und den Oman bis zum 7. März aus.
Betroffene Fluggäste könnten ihre Reise kostenlos auf ein späteres Datum umbuchen, hiess es. Alternativ erstatte die Fluggesellschaft den vollständigen Ticketpreis zurück.
