|
07.10.2025 10:36:03
Swatch-Aktie unter Druck: Markenchef verabschiedet sich für einjährige Auszeit
Alain Villard hat vorübergehend die Leitung der Marke Swatch abgegeben.
Die Hintergründe für das Sabbatical sind unklar. Swatch hatte Mitte August eine Werbekampagne nach Rassismusvorwürfen in China weltweit zurückgezogen. Kommentatoren warfen dem Unternehmen vor, rassistische Hänseleien über asiatische Augen nachzuahmen. Es kam auch zu Boykottaufrufen gegen das Unternehmen. Die Werbung bezog sich auf die Kollektion Swatch Essentials.Im Heimatmarkt verliert die Swatch-Aktie zeitweise 0,46 Prozent auf 151,70 Franken.
cw/jh/to/uh/mk
Biel (awp)
