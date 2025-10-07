Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’538 -0.1%  SPI 17’277 -0.1%  Dow 46’695 -0.1%  DAX 24’349 -0.1%  Euro 0.9306 -0.1%  EStoxx50 5’624 -0.1%  Gold 3’955 -0.2%  Bitcoin 98’936 -0.3%  Dollar 1 0.3%  Öl 65 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Nordex sichert Turbinenaufträge für 126 MW - Aktie steigt
Bechtle expandiert in PLM-Markt - Aktie reagiert schwach auf Italien-Zukauf
Zu viel Euphorie? JPMorgan tritt bei Siemens Energy auf die Bremse - So reagiert die Aktie
Ripple: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Wie viel Anleger mit einem Monero-Investment von vor 5 Jahren verdient hätten
Suche...
Plus500 Depot

Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Sabbatical 07.10.2025 10:36:03

Swatch-Aktie unter Druck: Markenchef verabschiedet sich für einjährige Auszeit

Swatch-Aktie unter Druck: Markenchef verabschiedet sich für einjährige Auszeit

Alain Villard hat vorübergehend die Leitung der Marke Swatch abgegeben.

Swatch
163.10 EUR 0.96%
Kaufen Verkaufen
Der Geschäftsführer der bekannten Uhrenmarke hat sich entschieden, eine einjährige Auszeit zu nehmen, wie der in Biel ansässige Swatch-Konzern der Nachrichtenagentur AWP am Dienstag bestätigte. "Diese Entscheidung wurde in gegenseitigem Einvernehmen mit der Swatch Group getroffen", sagte eine Firmensprecherin.

Die Hintergründe für das Sabbatical sind unklar. Swatch hatte Mitte August eine Werbekampagne nach Rassismusvorwürfen in China weltweit zurückgezogen. Kommentatoren warfen dem Unternehmen vor, rassistische Hänseleien über asiatische Augen nachzuahmen. Es kam auch zu Boykottaufrufen gegen das Unternehmen. Die Werbung bezog sich auf die Kollektion Swatch Essentials.

Im Heimatmarkt verliert die Swatch-Aktie zeitweise 0,46 Prozent auf 151,70 Franken.

cw/jh/to/uh/mk

Biel (awp)

Weitere Links:

Swatch-Chef Hayek will keine Börsenabkehr - Preiserhöhungen in den USA

Bildquelle: Keystone

Nachrichten zu Swatch (I)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Swatch (I)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
24.09.24 Swatch Sell UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

10:13 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Allianz, AXA, Generali, Swiss Life
09:24 SMI immer weiter aufwärts
09:03 Marktüberblick: Hannover Rück und Redcare Pharmacy gesucht
06:16 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips legen weiter zu
06.10.25 Logo WHS AMD Aktienanalyse: AI-Wachstum, MI350 & Intel-News! Mega-Chance für Advanced Micro Devices?
06.10.25 Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
02.10.25 Oracle vom Cloudgeschäft beflügelt
02.10.25 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’055.41 18.97 UBSP6U
Short 13’316.89 13.46 3OUBSU
Short 13’827.25 8.66 UJ1BSU
SMI-Kurs: 12’538.36 07.10.2025 10:56:03
Long 12’012.64 19.87 SZEBLU
Long 11’711.28 13.46 SWFBJU
Long 11’190.83 8.69 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Swatch (I) 150.09 -1.52% Swatch (I)

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DEUTZ Aktie News: Anleger schicken DEUTZ am Mittag auf rotes Terrain
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag billiger
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Auftragseingang der australischen Armee beflügelt Electro Optic Systems-Aktie
EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
AMD-Allianz mit OpenAI löst kräftige Kursgewinne bei Halbleiterwerten wie TSMC, Advantest und Co. aus
Globale Schuldenkrise: So schätzt Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto ein
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}