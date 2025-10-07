Swatch-Aktie unter Druck: Markenchef verabschiedet sich für einjährige Auszeit

Der Geschäftsführer der bekannten Uhrenmarke hat sich entschieden, eine einjährige Auszeit zu nehmen, wie der in Biel ansässige Swatch-Konzern der Nachrichtenagentur AWP am Dienstag bestätigte. "Diese Entscheidung wurde in gegenseitigem Einvernehmen mit der Swatch Group getroffen", sagte eine Firmensprecherin.

Die Hintergründe für das Sabbatical sind unklar. Swatch hatte Mitte August eine Werbekampagne nach Rassismusvorwürfen in China weltweit zurückgezogen. Kommentatoren warfen dem Unternehmen vor, rassistische Hänseleien über asiatische Augen nachzuahmen. Es kam auch zu Boykottaufrufen gegen das Unternehmen. Die Werbung bezog sich auf die Kollektion Swatch Essentials.

Im Heimatmarkt verliert die Swatch-Aktie zeitweise 0,46 Prozent auf 151,70 Franken.

cw/jh/to/uh/mk

Biel (awp)