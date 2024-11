Super Micro-Aktie legt zu - Allzeithoch jedoch weiterhin ausser Reichweite

• Super Micro-Aktie wegen Bilanzproblematik im Fokus des Marktes• Super Micro-Aktie nach drastischen Verlusten mit historischer Erholung• Kursgewinne gehen weiter

Super Micro-Aktie seit einem Monat im Fokus

Die Super Micro-Aktie stand im November immer wieder im Fokus der Anleger. Schon zum Ende des Oktobers geriet das Papier mit einer negativen Nachricht ins Blickfeld der Marktteilnehmer. Am 30. Oktober wurde klar: Super Micro muss sich einen neuen Abschlussprüfer suchen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (E&Y) hat ihr Mandat niedergelegt, wie aus einem Schreiben an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Als Begründung führte E&Y Bedenken hinsichtlich der Integrität und der ethischen Werte des Unternehmens an, das sich auf die Produktion von Computern für Rechenzentren spezialisiert hat.

Vor etwa einem Monat leitete das US-Justizministerium eine Untersuchung ein, nachdem ein ehemaliger Mitarbeiter dem Hersteller Verstösse gegen Rechnungslegungsvorschriften vorgeworfen hatte.

Die Aktie des Unternehmens brach daraufhin um bis zu 34 Prozent ein und markierte mit 32,30 US-Dollar den tiefsten Stand seit Januar.

Wenige Tage später enttäuschte Super Micro mit einem Businessupdate und vorläufigen Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres. Und auch im Zuge dieser Nachricht sackte das Papier im US-Handel um rund 18 Prozent ab.

Nur kurz darauf kam dann der nächste Schock für Investoren: Das Ende der Börsennotierung rückte bedrohlich näher.

Das Unternehmen stand unter wachsendem Zeitdruck, da es der NASDAQ bis zum 16. November einen Plan vorlegen musste, um die Einhaltung der Börsennotierungsvorschriften sicherzustellen. Sollte der Plan genehmigt werden, könnte die Frist auf Februar 2025 verlängert werden. Bei einem Scheitern von Super Micro an der Einhaltung der Frist oder der Umsetzung des Plans, drohte ein Delisting von der NASDAQ, was die Anleger in Alarmbereitschaft versetzt hat.

Nach vielen Tagen des Kopfzerbrechens für Super Micro-Anleger folgte dann eine beruhigende Nachricht: Ein Delisting konnte dank neuem Wirtschaftsprüfer abgewendet werden.

Super Micro hat rechtzeitig den unabhängigen Wirtschaftsprüfer BDO USA engagiert, um die Finanzberichte des Unternehmens auf den neuesten Stand zu bringen. Laut CEO Charles Liang sei dies ein entscheidender Schritt, der mit "Sorgfalt und Dringlichkeit" verfolgt werde.

Zudem habe Super Micro der NASDAQ einen Compliance-Plan vorgelegt, um eine Fristverlängerung zur Wiederherstellung der Börsennotierungsvorschriften zu beantragen. Das Unternehmen geht davon aus, seinen Jahresbericht für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 sowie den Quartalsbericht zum 30. September 2024 rechtzeitig innerhalb der Ermessensfrist der NASDAQ fertigstellen zu können.

Das drohende Delisting konnte damit vorerst abgewendet werden. Laut der Mitteilung bleiben die Aktien von Super Micro bis zur Prüfung des Compliance-Plans durch die NASDAQ weiterhin notiert.

Anleger quittierten diese gute Nachricht mit einem Kursfeuerwerk. Dabei sprangen die Anteilsscheine um etwa 31 Prozent an.

Historische Woche für Super Micro - Allzeithoch dennoch deutlich entfernt

In der vergangenen Woche konnten die Anleger von Super Micro Computer Inc. damit endlich etwas aufatmen. Positive Nachrichten führten zu einem beispiellosen wöchentlichen Kursanstieg von 78 Prozent - der grösste in der Unternehmensgeschichte, wie Barron’s erklärt. Damit wurde der bisherige Rekord von 33,5 Prozent aus der Woche bis zum 26. Mai 2023 mehr als verdoppelt.

Trotz dieses Aufschwungs hat die Aktie ihren früheren Glanz jedoch noch nicht zurückgewonnen. Aktuell liegt sie rund 72 Prozent unter ihrem Höchststand vom März. Auf Jahressicht verzeichnen die Titel nach der jüngsten Rally nun ein Plus von lediglich 16 Prozent.

Die jüngsten Ankündigungen des Unternehmens haben jedoch das Vertrauen der Anleger gestärkt, so Barron’s weiter. Sie signalisieren, dass Super Micro auf einem guten Weg ist, die Anforderungen für die Einhaltung der Nasdaq-Meldepflichten wieder zu erfüllen.

Es bleibt jedoch nach wie vor ungewiss, ob Super Micro die Bilanzproblematik endgültig hinter sich lassen kann und ob die jüngsten Vorfälle das Interesse der Aufsichtsbehörden wecken werden. Zudem steht noch die Zustimmung der Nasdaq zu dem eingereichten Plan aus, um die verspäteten Berichte nachzureichen.

NASDAQ-Wert Super Micro-Aktie steigt weiter

In dieser Woche kann das Papier jedoch weiter profitieren. Im NASDAQ-Handel am Montag gewinnt das Papier zeitweise 11,31 Prozent auf 37,02 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

