Super Micro-Aktie legt zweistellig zu: Kann die Delisting-Gefahr heute gebannt werden?

Mehr als ein Drittel hat die Super Micro-Aktie in diesem Jahr bereits an Wert verloren. Dabei gilt der Hersteller von Server-Stacks und Kühlsystemen für Computer in Rechenzentren als einer der Profiteure des KI-Booms, der zahlreichen anderen Branchenvertretern in diesem Jahr zu massiven Kursgewinnen verholfen hat.

Super Micro mit hausgemachten Problemen

Doch ungeachtet des voraussichtlich starken Ergebnisbeitrages aus dem KI-Geschäft hat Super Micro massive hausgemachte Probleme. Nicht nur gibt es Vorwürfe eines ehemaligen Mitarbeiters wegen Verstössen gegen Rechnungslegungsvorschriften, auch die Tatsache, dass der Abschlussprüfer Ernst & Young unlängst hingeschmissen hat, weil er Zweifel an der Integrität und den ethischen Werten des Unternehmens hat, hat nicht dazu beigetragen, das Anlegervertrauen wiederherzustellen. Da der Jahresbericht von Super Micro vor diesem Hintergrund noch immer nicht veröffentlicht wurde und das Unternehmen nur wenig überzeugende vorläufige Zahlen präsentieren konnte, drohen dem Serverhersteller nun massive Konsequenzen: Ein Delisting von der US-Technologiebörse NASDAQ.

Super Micro will am Montag Plan vorlegen

Am Freitagabend fassten Anleger aber nach einem Pressebericht wieder etwas Mut: Barron’s hatte berichtet, dass Super Micro bis zum Montag einen Plan für den noch ausstehenden Jahresbericht vorlegen will, um eine Dekotierung von der Börse zu vermeiden. Das Portal berief sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Super Micro hat eigenen Angaben zufolge am 17. September einen Brief von der NASDAQ erhalten, in dem diese vor einem Delisting warnte, wenn der Jahresbericht nicht innerhalb von 60 Tagen oder bis zum 16. November eingereicht oder ein diesbezüglicher Plan vorgelegt wird. Da es am Wochenende noch keine Neuigkeiten von Unternehmensseite gab, setzen Anleger nun darauf, dass Super Micro am heutigen Montag Neuigkeiten für den ausstehenden Bericht präsentieren wird.

Die Super Micro-Aktie steigt mit der Hoffnung auf eine Lösung im US-Handel an der NASDAQ am Montag um 20,78 Prozent auf 22,44 US-Dollar.



