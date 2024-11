Super Micro-Aktie im Höhenflug: Delisting durch neuen Wirtschaftsprüfer verhindert

• Super Micro-Aktie schiesst rund 31 Prozent hoch• Neuer Wirtschaftsprüfer an Bord• Delisting-Risiko vorerst ausgeräumt

Nach Vorwürfen eines ehemaligen Mitarbeiters wegen Verstössen gegen Rechnungslegungsvorschriften sowie dem Rücktritt des Abschlussprüfers Ernst & Young aufgrund von Zweifeln an der Integrität sowie den ethischen Werten von Super Micro, geriet die Aktie an der NASDAQ in immer grössere Turbulenzen. Da der Jahresbericht des Herstellers von Server-Stacks und Kühlsystemen für Computer in Rechenzentren lange auf sich warten liess und auch die vorläufigen Zahlen nicht gerade überzeugend waren, drohte Super Micro das Delisting von der US-Technologiebörse NASDAQ. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 24 Prozent an Wert einbüssen müssen.

Neuer Wirtschaftsprüfer an Bord

Vergangene Woche dann ein kleiner Hoffnungsschimmer: Barron’s hatte berichtet, dass Super Micro bis zum Montag einen Plan für den noch immer ausstehenden Jahresbericht vorlegen wolle. Und tatsächlich: Am Montagabend gab das Unternehmen gerade noch rechtzeitig bekannt, dass der Prüfungsausschuss des Vorstands BDO USA mit sofortiger Wirkung als unabhängigen Wirtschaftsprüfer engagiert hat. "Wir freuen uns, BDO als unabhängigen Wirtschaftsprüfer von Super Micro begrüssen zu dürfen. BDO ist eine hoch angesehene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit globalen Kapazitäten. Dies ist ein wichtiger nächster Schritt, um unsere Finanzberichte auf den neuesten Stand zu bringen, ein Vorhaben, das wir mit Sorgfalt und Dringlichkeit verfolgen", wird Charles Liang, Präsident und CEO von Super Micro, in der entsprechenden Pressemitteilung zitiert.

Pläne vorgelegt

Ausserdem betonte Super Micro in der Meldung weiter, dem NASDAQ Stock Market einen Compliance-Plan vorgelegt zu haben, um den "Antrag auf Fristverlängerung zur Wiederherstellung der Einhaltung der Anforderungen für eine fortgesetzte Notierung an der NASDAQ zu unterstützen". Demzufolge gehe das Unternehmen davon aus, seinen Jahresbericht für das am 30. Juni 2024 geendete Geschäftsjahr sowie seinen Quartalsbericht für das am 30. September 2024 geendete Geschäftsquartal fertigzustellen und seine periodischen Berichte innerhalb der Ermessensfrist, die bei den NASDAQ-Mitarbeitern liegt, auf den neuesten Stand bringen zu können.

Das drohende Delisting konnte Super Micro damit vorerst abwenden, denn wie es in der Pressemitteilung heisst, bleiben die Aktien von Super Micro gemäss den NASDAQ-Regeln "bis zur Überprüfung des Compliance-Plans durch die NASDAQ notiert".

Super Micro-Aktie zündet Kursfeuerwerk

Schon im Montagshandel konnte die Super Micro-Aktie dank der Hoffnung der Anleger schlussendlich um 15,93 Prozent steigen auf 21,54 US-Dollar. Nachbörslich ging es dann um weitere rund 25 Prozent nach oben - Anleger feierten die Neuigkeiten des KI-Profiteurs. Und auch am Dienstag dürfte sich die Rally fortsetzen: Zeitweise springen die Papiere erneut um 29,90 Prozent nach oben bis auf 26,76 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch