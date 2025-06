Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

Am Montag ging der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 21’797.87 Punkten aus dem Montagshandel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.080 Prozent stärker bei 21’779.18 Punkten in den Handel, nach 21’761.79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 21’729.30 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’855.15 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.05.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 20’061.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Wert von 20’201.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 19’000.95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3.92 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 5.05 Prozent auf 43.26 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4.94 Prozent auf 517.60 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.77 Prozent auf 121.73 USD), Microstrategy (+ 4.71 Prozent auf 392.12 USD) und Tesla (+ 4.55 Prozent auf 308.58 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen AppLovin A (-8.21 Prozent auf 383.60 USD), Intuitive Surgical (-5.55 Prozent auf 526.15 USD), T-Mobile US (-3.22 Prozent auf 237.95 USD), Warner Bros Discovery (-2.95 Prozent auf 9.53 USD) und Fortinet (-2.73 Prozent auf 102.08 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 40’952’914 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.060 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5.99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

