Starinvestor Jeremy Grantham: Das hat sich im GMO-Portfolio im ersten Quartal 2023 getan

Börsenkenner Jeremy Grantham dürfte dem ein oder anderen Investor aufgrund seiner zahlreichen Warnungen vor Blasenbildung am Markt und dem Platzen dieser bekannt sein. Der Experte gründete bereits 1977 den Vermögensverwalter Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO) mit und ist nach wie vor im Aufsichtsrat vertreten.

Das von GMO verwaltete Vermögen kam zum Ende des vergangenen Quartals auf einen Börsenwert von 19,659 Milliarden US-Dollar nach 18,772 Milliarden US-Dollar zum Jahresende 2022. Damit sind Grantham & Co. verpflichtet, der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) vierteljährlich im Rahmen des 13F-Formulars Bericht über alle Investitionen zu erstatten. Diese Regelung gilt für alle institutionellen Anleger, deren verwaltetes Vermögen 100 Millionen US-Dollar überschreitet.

So positionierte sich die Investmentgesellschaft zuletzt: Das folgende Ranking zeigt die 15 grössten Aktieninvestitionen in Granthams Depot zum Ende des ersten Quartals 2023, gestaffelt nach Prozentanteil. Veröffentlicht wurden die Daten am 12. Mai 2023, Stand ist der 31. März 2023.

Redaktion finanzen.ch