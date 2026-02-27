Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.02.2026 21:42:36

Stadler-Tram entgleist in Mailand - Tote und Verletzte

(Angaben zum Fahrer ergänzt)

Mailand/Bussnang (awp/sda/dpa) - Bei einem Strassenbahn-Unglück in Mailand sind am Freitagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen, mehrere weitere wurden verletzt. Beim Tram handelt es sich um ein Fahrzeug von Stadler.

"Wir bestätigen, dass es sich beim tragischen Unfall in Mailand um ein Tramlink-Milano-Fahrzeug handelt", teilte ein Stadler-Sprecher am Freitagabend der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage mit. Stadler stehe mit der Betreiberin Azienda Trasporti Milanesi in engem Austausch und unterstütze sie bei der Ursachenanalyse. Das Unternehmen sei "zutiefst betroffen" über den schweren Unfall und "in Gedanken bei den Betroffenen", hiess es weiter.

Noch ist die Unfallursache unklar. Etwa 40 Menschen - die meisten davon Passagiere - wurden nach Angaben der italienischen Feuerwehr verletzt. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ein. Das Tram, ein modernes Modell, soll erst seit wenigen Monaten im Einsatz gewesen sein.

Tram gegen Gebäude geprallt

Das Unglück ereignete sich am Freitagnachmittag im Zentrum der Stadt. Aus noch ungeklärter Ursache prallte eine voll besetzte Strassenbahn der Linie 9 gegen 16.00 Uhr an einer Kreuzung gegen ein Gebäude.

Nach Angaben von Augenzeugen hätte das Tram eigentlich geradeaus fahren sollen, bog jedoch mit hoher Geschwindigkeit nach links ab und entgleiste. Es kam erst im Eingangsbereich eines Restaurants zum Stehen. Die Fahrerkabine wurde schwer beschädigt.

Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um Passagiere: einen 60 Jahre alten Italiener und einen Mann aus dem Senegal, zu dessen Alter die Behörden zunächst keine genaueren Angaben machten.

Der Fahrer der Strassenbahn wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Spekuliert wird, dass er einen Schwächeanfall erlitten haben könnte. Vor dem Unglück soll er eine Haltestelle missachtet haben. Wie üblich in solchen Fällen wurde ihm für einen Alkohol- und Drogentest Blut abgenommen.

ls/

