SL Green Realty stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SL Green Realty hat am 15.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 244.8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 0.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245.2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch