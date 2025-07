Sika spürt im ersten Semester Gegenwind von den Währungen

(Zusammenfassung mit Börsenschlusskurs ergänzt)

Zürich (awp) - Sika hat im ersten Semester sowohl weniger Umsatz als auch weniger Betriebsgewinn erwirtschaftet. Dabei fiel indes bei beiden Kennzahlen vor allem die Schwäche des US-Dollars ins Gewicht. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr hat das Unternehmen dennoch leicht zurückgenommen.

Der Umsatz sank von Januar bis Juni um 2,7 Prozent auf 5,68 Milliarden Franken, wie Sika am Dienstag mitteilte. Unter Ausklammerung der negativen Währungseffekte in Höhe von immerhin 4,3 Prozent - vor allem wegen des schwachen Dollars - resultierte hingegen ein Plus von 1,6 Prozent.

Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds sei man in Lokalwährungen weiter gewachsen und habe gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres auch die Marge beim operativen Gewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) gesteigert, hiess es. Der schwächere US-Dollar, der im zweiten Quartal um 10 Prozent gegenüber dem Schweizer Franken an Wert verloren habe, sowie die anhaltenden Unsicherheiten auf den Weltmärkten hätten sich aber in den Ergebnissen niedergeschlagen.

Europa mit leichter Erholung

In der für Sika wichtigsten Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA, Umsatzanteil ca. 45 Prozent) lag das Wachstum in Lokalwährungen bei 1,9 Prozent, wozu Akquisitionen noch einen kleinen Teil beisteuerten. Dabei hat sich das Wachstum im zweiten Quartal gegenüber dem ersten klar beschleunigt. Der Bauchemiekonzern sprach denn auch von einer leichten Erholung der Baumärkte in dieser Region.

Etwas deutlicher war das Wachstum in der Region Americas (Umsatzanteil 35 Prozent). Das Wachstum in Landeswährungen lag hier bei 3,5 Prozent. Nach einem guten Start ins Geschäftsjahr hätten allerdings die unterschiedlichen Signale zur US-Handelspolitik viele Marktteilnehmer verunsichert, so Sika.

Dennoch macht sich das Unternehmen wegen der Zölle keine allzu grossen Sorgen. Die Einigung zwischen den USA und EU sieht ein Sprecher von Sika eher positiv. Der Deal lasse eine gewisse Stabilisierung erwarten, denn ohne diesen sei die Ungewissheit gross gewesen. "Für die Bauindustrie in den USA sind die Investitionen nun besser planbar", meinte er.

China-Schwäche noch nicht vorüber

In der Region Asien/Pazifik (Anteil 20 Prozent) ist Sika im ersten Halbjahr auch um die negativen Währungseffekte bereinigt leicht geschrumpft, woran vor allem auf die schwache Entwicklung in China schuld ist. Anzeichen für eine Verbesserung in China gebe es noch nicht, so der Sprecher. In Asien insgesamt laufe es aber gut, so etwa in Südostasien, Indien oder Japan.

In der Gewinnrechnung fiel der operative Gewinn (EBITDA) im Vergleich zum Umsatz unterproportional zurück, wodurch sich die Profitabilität verbesserte. Die entsprechende Marge legte um 0,20 Prozentpunkte auf 18,9 Prozent zu. Aber auch hier hatte der Dollar laut Sika einen negativen Einfluss.

Die Prognosen für das laufende Jahr wurden mit Blick auf den Umsatz etwas defensiver formuliert. So rechnet Sika mit einem leichten Umsatzplus im Bereich von 1,5 bis 3 Prozent. Bisher wurde ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 3 bis 6 Prozent angepeilt. Unverändert wird eine Betriebsgewinnmarge im Bereich von 19,5 bis 19,8 Prozent angestrebt.

An der Schweizer Börse reagierten die Anleger ungnädig auf die Zahlen. Die Aktie sackte bis Handelsschluss um 3,7 Prozent auf 198,95 Franken ab.

cf/jb