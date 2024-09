Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag freundlich

Das Papier von Siemens konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 169,96 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 18'976 Punkten notiert. Bei 170,00 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 168,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 329'527 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 188,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Mit einem Zuwachs von 11,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,90 EUR ausgeschüttet werden. Siemens liess sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,51 EUR gegenüber 1,61 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18.90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18.89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Luxus sammelt neue Kräfte

Bundesverwaltungsgericht stoppt Amtshilfe an US-Steuerbehörde

Novartis droht Klage in den USA