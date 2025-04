NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Übernahme von Dotmatics erscheine strategisch ebenso sinnvoll wie zuletzt der Kauf von Altair, schrieb Analyst Mark Fielding in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dotmatics sei aber nicht billig. Es bleibe bei der jüngst aufgeworfenen Frage, ob die Milliarden in Life-Science-Software kurzfristig in die Bewertung einflössen oder lediglich zu einem weiteren unterbewerteten Konzernteil würden./ag/gl;