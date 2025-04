NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens mit Blick auf die Übernahme von Dotmatics auf "Buy" mit einem Kursziel von 261 Euro belassen. Mit diesem Geschäft könne Siemens besser mit der französischen Dassault Systemes konkurrieren, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese habe in dem betreffenden Branchensegment eine führende Stellung inne./bek/he;