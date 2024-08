Siemens Aktie News: Siemens am Mittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 12:28 Uhr 0,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 17'873 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 160,66 EUR. Bei 160,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 127'207 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,88 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 15,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 119,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,01 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,94 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.08.2024. Das EPS belief sich auf 2,51 EUR gegenüber 1,61 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,06 Prozent auf 18.90 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 14.11.2024 gerechnet. Am 13.11.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

