Serve Robotics-Aktie explodiert: NVIDIA vermeldet weitere Beteiligung an Serve Robotics

• NVIDIA gibt Beteiligung an Serve Robotics bekannt• Beteiligung seit 2023 aufgebaut• Serve Robotics erst seit Frühjahr 2024 an der Börse

Aktien von Serve Robotics - einem Unternehmen, das selbstfahrende Lieferboxen für die Zustellung auf der letzten Meile entwickelt und betreibt - stehen seit Ende vergangener Woche im Fokus der Anleger, nachdem der Chip-Gigant NVIDIA bekannt gegeben hat, in grossem Stil bei dem Unternehmen investiert zu sein.

NVIDIA hält zehn Prozent an Serve Robotics

Wie aus einem Formular hervorgeht, das der KI-Profiteur am Donnerstag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat, besitzt NVIDIA rund 3,73 Millionen Aktien von Serve Robotics, was laut "Investopedia" einem Anteil von zehn Prozent an dem Lieferunternehmen entspricht. Basierend auf dem Schlusskurs von Donnerstag war diese Beteiligung rund 9,8 Millionen US-Dollar wert - inzwischen hat sich ihr Wert jedoch vervielfacht.

Denn nach Offenlegung der Beteiligung von NVIDIA an Serve Robotics ging es für die Aktie des kleineren Unternehmens stark nach oben. Am Freitag sprangen die Anteile von Serve Robotics an der NASDAQ um 187,07 Prozent hoch auf 7,55 US-Dollar, am Montag gewinnen sie zeitweise weitere 18,02 Prozent auf 8,88 US-Dollar. Die NVIDIA-Aktie zeigt sich im Montagshandel an der NASDAQ unterdessen zeitweise um 4,72 Prozent fester bei 123,50 US-Dollar.

NVIDIA investierte bereits 2023 erstmals in Serve Robotics

Die Investition von NVIDIA in Serve Robotics ist indes nicht neu, auch wenn sie erst jetzt öffentlich gemacht wurde. So geht aus der SEC-Einreichung hervor, dass der Chip-Konzern bereits im Juli 2023 Aktien von Serve Robotics im Rahmen einer Privatplatzierung erworben und die Beteiligung zuletzt im April 2024 auf den aktuellen Stand ausgebaut hat. Der Ausbau der Position im April ist dabei auf die Umwandlung einer Wandelschuldverschreibung zurückzuführen. Die Anleihe wurde laut "Yahoo Finance" nach dem Börsengang von Serve Robotics via SPAC im April in Aktien umgewandelt. "Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot des Emittenten im April 2024 und gemäss den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung wurden der ausstehende Kapitalbetrag der Wandelschuldverschreibung und alle nicht bezahlten aufgelaufenen Zinsen automatisch und ohne weitere Massnahmen der berichtenden Person vollständig in Stammaktien des Emittenten zu einem Umtauschpreis pro Aktie von 2,42 US-Dollar umgewandelt, was zur Ausgabe von 1.050.129 Stammaktien des Emittenten an die berichtende Person führte", heisst es im von NVIDIA eingereichten Dokument.

Serve Robotics bislang nur mit Mini-Umsatz

Laut "Investopedia" sind die teilautonomen Lieferroboter von Serve Robotics auf den Gehwegen von San Francisco und Los Angeles unterwegs. Das Unternehmen selbst wurde 2020 vom Fahrdienstvermittler Uber übernommen und ein Jahr später als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert. Uber nutzt Serve Robotics in den genannten Städten aber weiterhin als Auslieferungsoption für Bestellungen via Uber Eats. Im vergangenen Jahr generierte Serve Robotics laut "Yahoo Finance" allerdings nur einen Umsatz von rund einer Million US-Dollar.

