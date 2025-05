Schwacher Handel: SPI in Rot

Am Mittwoch notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.67 Prozent schwächer bei 16’555.84 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.181 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0.466 Prozent leichter bei 16’589.83 Punkten, nach 16’667.43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 16’540.52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16’620.64 Punkten erreichte.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0.783 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2025, betrug der SPI-Kurs 14’786.43 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 07.02.2025, wies der SPI einen Stand von 16’709.95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15’372.36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 6.68 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17’386.61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’361.69 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Kardex (+ 6.82 Prozent auf 227.00 CHF), SoftwareONE (+ 4.92 Prozent auf 6.61 CHF), Relief Therapeutics (+ 4.03 Prozent auf 2.20 CHF), ams-OSRAM (+ 3.29 Prozent auf 7.06 CHF) und Phoenix Mecano (+ 2.82 Prozent auf 437.00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Orior (-14.01 Prozent auf 16.32 CHF), Adval Tech (-10.66 Prozent auf 54.50 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-8.00 Prozent auf 1.38 CHF), Komax (-6.65 Prozent auf 98.20 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-6.21 Prozent auf 24.48 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’315’771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 247.141 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BB Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch