Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1.34 Prozent schwächer bei 21’080.36 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.702 Prozent auf 21’217.31 Punkte an der Kurstafel, nach 21’367.37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 21’482.98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 21’002.09 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0.273 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 17’808.30 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 21.02.2025, bei 21’614.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18’713.80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 0.499 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 22’222.61 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 2.87 Prozent auf 170.06 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2.79 Prozent auf 168.56 USD), MercadoLibre (+ 0.88 Prozent auf 2’601.97 USD), Netflix (+ 0.22 Prozent auf 1’194.63 USD) und Monster Beverage (+ 0.17 Prozent auf 63.10 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Palo Alto Networks (-6.80 Prozent auf 181.26 USD), Lucid (-6.42 Prozent auf 2.77 USD), Align Technology (-5.84 Prozent auf 171.91 USD), The Kraft Heinz Company (-4.55 Prozent auf 26.63 USD) und Palantir (-3.99 Prozent auf 120.58 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 65’004’921 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.011 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.51 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.74 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch