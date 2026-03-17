Russland teilt Satellitenbilder und Drohnentechnologie mit dem Iran - Kreise

Von Thomas Grove, Milàn Czerny und Benoit Faucon

DOW JONES--Russland hat seinen Informationsaustausch und seine militärische Zusammenarbeit mit dem Iran ausgeweitet und liefert Satellitenbilder sowie verbesserte Drohnentechnologie, um Teheran bei der Zielerfassung von US-Streitkräften in der Region zu unterstützen, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Russland versucht, seinen engsten Partner im Nahen Osten im Kampf gegen die militärische Macht der USA und Israels zu unterstützen und einen Krieg zu verlängern, der Russland militärisch und wirtschaftlich nützt.

Die bereitgestellte Technologie umfasse Komponenten modifizierter Shahed-Drohnen, die zur Verbesserung der Kommunikation, Navigation und Zielerfassung dienen sollen, so die Personen. Russland schöpfe auch aus seiner Erfahrung mit dem Einsatz von Drohnen in der Ukraine und biete taktische Anleitung dazu, wie viele Drohnen bei Einsätzen verwendet und aus welchen Höhen sie angreifen sollten, sagten die Personen, zu denen auch ein hochrangiger europäischer Geheimdienstoffizier gehört.

Russland hat dem Iran die Standorte von US-Streitkräften im Nahen Osten sowie die seiner regionalen Verbündeten zur Verfügung gestellt, wie das Wall Street Journal berichtet hat. Diese Zusammenarbeit hat sich in den ersten Tagen des Krieges vertieft, wobei Russland dem Iran kürzlich Satellitenbilder direkt zur Verfügung gestellt hat, so zwei der Personen. Die Unterstützung sei ähnlich der nachrichtendienstlichen Hilfe, die die USA und europäische Verbündete der Ukraine in den vergangenen Jahren gewährt haben, sagen Analysten.

Man geht davon aus, dass Moskaus Hilfe dem Iran bei den jüngsten Angriffen auf US-Radarsysteme in der Region geholfen hat, so die Personen. Der Kreml reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 16:53 ET (20:53 GMT)