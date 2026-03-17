|
17.03.2026 21:52:39
Russland teilt Satellitenbilder und Drohnentechnologie mit dem Iran - Kreise
Von Thomas Grove, Milàn Czerny und Benoit Faucon
DOW JONES--Russland hat seinen Informationsaustausch und seine militärische Zusammenarbeit mit dem Iran ausgeweitet und liefert Satellitenbilder sowie verbesserte Drohnentechnologie, um Teheran bei der Zielerfassung von US-Streitkräften in der Region zu unterstützen, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Russland versucht, seinen engsten Partner im Nahen Osten im Kampf gegen die militärische Macht der USA und Israels zu unterstützen und einen Krieg zu verlängern, der Russland militärisch und wirtschaftlich nützt.
Die bereitgestellte Technologie umfasse Komponenten modifizierter Shahed-Drohnen, die zur Verbesserung der Kommunikation, Navigation und Zielerfassung dienen sollen, so die Personen. Russland schöpfe auch aus seiner Erfahrung mit dem Einsatz von Drohnen in der Ukraine und biete taktische Anleitung dazu, wie viele Drohnen bei Einsätzen verwendet und aus welchen Höhen sie angreifen sollten, sagten die Personen, zu denen auch ein hochrangiger europäischer Geheimdienstoffizier gehört.
Russland hat dem Iran die Standorte von US-Streitkräften im Nahen Osten sowie die seiner regionalen Verbündeten zur Verfügung gestellt, wie das Wall Street Journal berichtet hat. Diese Zusammenarbeit hat sich in den ersten Tagen des Krieges vertieft, wobei Russland dem Iran kürzlich Satellitenbilder direkt zur Verfügung gestellt hat, so zwei der Personen. Die Unterstützung sei ähnlich der nachrichtendienstlichen Hilfe, die die USA und europäische Verbündete der Ukraine in den vergangenen Jahren gewährt haben, sagen Analysten.
Man geht davon aus, dass Moskaus Hilfe dem Iran bei den jüngsten Angriffen auf US-Radarsysteme in der Region geholfen hat, so die Personen. Der Kreml reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 17, 2026 16:53 ET (20:53 GMT)
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger ignorieren Ölpreisanstieg: US-Börsen zum Handelsende freundlich -- SMI und DAX schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt drehten am Dienstag ins Plus. Die Erholung an der Wall Street setzte sich im Dienstagshandel fort. Die Börsen in Fernost gaben mehrheitlich nach.