Roche kündigt Wechsel im Verwaltungsrat an - Claudia Süssmuth Dyckerhoff geht

Basel (awp) - Beim Pharmakonzern Roche kommt es im kommenden Jahr zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. Claudia Süssmuth Dyckerhoff werde nicht zur Wiederwahl antreten, hiess es in einem Communiqué am Freitag.

Stattdessen werde Dyckerhoff für den Verwaltungsrat eines anderen Unternehmens im Gesundheitsbereich nominiert. Dem Roche-VR gehörte sie den Angaben zufolge seit März 2016 an.

hr/ra