03.10.2025 07:12:39
Roche kündigt Wechsel im Verwaltungsrat an - Claudia Süssmuth Dyckerhoff geht
Basel (awp) - Beim Pharmakonzern Roche kommt es im kommenden Jahr zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. Claudia Süssmuth Dyckerhoff werde nicht zur Wiederwahl antreten, hiess es in einem Communiqué am Freitag.
Stattdessen werde Dyckerhoff für den Verwaltungsrat eines anderen Unternehmens im Gesundheitsbereich nominiert. Dem Roche-VR gehörte sie den Angaben zufolge seit März 2016 an.
Börse aktuell - Live TickerZinssenkungshoffnungen treiben die Kurse: US-Börsen schliessen in Grün -- SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX behält Rekord im Blick -- Asiens Börsen schliessen höher
Der heimische Aktienmarkt knüpfte am Donnerstag nahtlos an seine Vortagesgewinne an. Auch am deutschen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Die US-Börsen verzeichneten moderate Gewinne. Die Börsen in Fernost legten am Donnerstag zu. In China fand feiertagsbedingt weiter kein Handel statt.
