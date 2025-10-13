|Communiqué
Roche-Aktie: Vielzahl an Daten zu seltenen Krebsarten an Fachkongress angekündigt
Roche wird auf dem diesjährigen Krebs-Kongress ESMO eine Vielzahl an Daten über 10 verschiedenen Krebsarten präsentieren.
Die Ergebnisse dieser Studie werden am 17. Oktober 2025 präsentiert. Weitere Studienergebnisse zu verschiedenen Roche-Medikamenten, unter anderem zu Giredestrant in fortgeschrittenem Brustkrebs, werden ebenfalls im Rahmen des Kongresses vorgestellt.
Basel (awp)
