Roche-Aktie: Vielzahl an Daten zu seltenen Krebsarten an Fachkongress angekündigt

Zu den wichtigsten Präsentationen zählt laut `Communiqué vom Montag die aktualisierter Ergebnisse der Phase-III-ALINA-Studie, in der die Wirksamkeit von Alectinib im Vergleich zu Chemotherapie bei Patientinnen und Patienten einer speziellen Form von frühem Lungenkrebs untersucht wurde.

Die Ergebnisse dieser Studie werden am 17. Oktober 2025 präsentiert. Weitere Studienergebnisse zu verschiedenen Roche-Medikamenten, unter anderem zu Giredestrant in fortgeschrittenem Brustkrebs, werden ebenfalls im Rahmen des Kongresses vorgestellt.

Basel (awp)