Redeia Q3 Profit Declines
(RTTNews) - Redeia (RE21.F) reported third quarter consolidated profit attributable to the parent company of 120.4 million euros, down 13.7% from prior year. Net operating profit or EBIT was 199.4 million euros, up 4.0%. Revenues were 406.2 million euros, up 2.0%.
For the nine month period, consolidated profit attributable to the parent company was 389.8 million euros, down 4.6% from prior year. Net operating profit or EBIT was 615.6 million euros, up 3.8%. Revenues were 1.22 billion euros, up 2.5%.
Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.
Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.
🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)
– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments
