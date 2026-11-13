Rasa legte Quartalsergebnis vor

Rasa gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 37.76 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 49.85 JPY je Aktie erzielt worden.

Rasa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.83 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch