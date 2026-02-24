Range Resources Aktie 947129 / US75281A1097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.02.2026 00:09:33
Range Resources Corp. Profit Advances In Q4
(RTTNews) - Range Resources Corp. (RRC) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $179.08 million, or $0.75 per share. This compares with $94.84 million, or $0.39 per share, last year.
Excluding items, Range Resources Corp. reported adjusted earnings of $194.70 million or $0.82 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 31.3% to $820.15 million from $624.41 million last year.
Range Resources Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $179.08 Mln. vs. $94.84 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $0.39 last year. -Revenue: $820.15 Mln vs. $624.41 Mln last year.
Nachrichten zu Range Resources Corp.
|
23.02.26
|Ausblick: Range Resources gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Range Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Range Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Range Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)