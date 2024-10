QUALCOMM-Aktie sinkt: Analyst wegen Apple-Konkurrenz besorgt - Abstufung

• QUALCOMM-Aktie unter Druck• Herabstufung durch KeyBanc• Apple plant eigene Modems

Die an der NASDAQ gelistete QUALCOMM-Aktie hat am Dienstag um 0,36 Prozent auf 166,34 US-Dollar nachgegeben. Vorbörslich geht es am Mittwoch um weitere 0,29 Prozent abwärts auf 165,86 Dollar.

Zuvor hatte KeyBanc-Analyst John Vinh den US-Chipriesen, der derzeit wegen seines Übernahmeinteresses an Konkurrent Intel im Anlegerfokus steht, zurückgestuft. Laut "Investing.com" wurde die Bewertung wegen drohender Marktanteilsverluste von ursprünglich Overweight (Übergewichten) auf nun nur noch "Sector Weight" (Sektorgewichtung) gesenkt.

KI im Fokus

Künstliche Intelligenz ist derzeit das Hype-Thema an den Börsen. Deshalb lässt es aufhorchen, dass KeyBanc ausgerechnet Bedenken hinsichtlich QUALCOMMs kurzfristiger Wachstumsaussichten im Bereich Edge-KI anmeldet. Hier habe sich das Wachstum des Konzerns infolge einer fehlenden signifikanten Marktpräsenz bei Mobiltelefonen und PCs nicht wie erwartet materialisiert, so der Analyst. Damit sinke auch die Wahrscheinlichkeit, dass QUALCOMM von einem Ersatzzyklus im Zusammenhang mit Edge-KI-Technologien profitieren kann, hiess es weiter.

Wettbewerbsdruck im Smartphone-Markt

Als Belastung sieht John Vinh zudem den sich verschärfenden Wettbewerb im Smartphone-Segment. Infolge eines aggressiven Preiswettbewerbs drohe QUALCOMM ein Verlust von Marktanteilen im mittleren bis unteren Segment des Smartphone-Marktes, so die Sorge.

Konkurrent Apple

Grosse Auswirkungen dürfte zudem haben, dass sich Schlüsselkunde Apple von QUALCOMM-Produkten abwenden und stattdessen in den nächsten Jahren schrittweise ein eigenes Modem einführen will. Laut KeyBanc könnte diese Umstellung zur Folge haben, dass sich bei QUALCOMM das Ergebnis pro Aktie um 1,55 bis 1,65 US-Dollar reduziert.

Der KeyBanc-Analyst befürchtet, dass diese Faktoren künftig die Erträge und Marktbewertung des Chipherstellers belasten werden.

Laut "Tipranks" ist die Mehrheit der Analysten aber noch optimistisch zu QUALCOMM. Von insgesamt 21 Ratings erhält die Aktie 12 mal Buy, achtmal Hold und lediglich einmal Sell.

Redaktion finanzen.ch