Q3 2024: Diese Aktien befinden sich im Portfolio von Warren Buffetts Berkshire Hathaway

Gemäss den Vorschriften der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC müssen institutionelle Anleger, deren Vermögenswerte über 100 Millionen US-Dollar liegen, vierteljährlich das Formular 13 zur Offenlegung ihrer Aktieninvestitionen einreichen. Auch das "Orakel von Omaha" Warren Buffett unterliegt mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway dieser Verpflichtung, da das Portfolio einen Wert von etwa 266 Milliarden US-Dollar aufweist. Im folgenden Ranking sind die 15 grössten Aktienpositionen aufgeführt, die sich im dritten Quartal 2024 im Buffett-Depot befanden. Die Daten beziehen sich auf den 30. September 2024.

Berkshire Hathaway nimmt Domino's Pizza und Pool ins Portfolio auf

Bemerkenswert ist dabei, dass der Starinvestor beachtliche 23 Prozent seiner Bank of America-Aktien veräussert hat. Dennoch besitzt Buffett weiterhin eine grosse Zahl der Anteilscheine, weshalb die US-Grossbank in diesem Ranking nur um eine Position zurückfällt und weiterhin in den Top-3 bleibt.

Neue Positionen hat Buffett unterdessen mit Zukäufen bei Domino’s Pizza und Pool Corp. aufgebaut - was deren Aktien beflügelt.

Redaktion finanzen.ch