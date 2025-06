Pluszeichen in Zürich: SPI zum Start mit Zuschlägen

Am Mittwoch legt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0.02 Prozent auf 16’861.77 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.180 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.067 Prozent auf 16’869.92 Punkte an der Kurstafel, nach 16’858.62 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16’869.92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 16’861.77 Einheiten.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0.176 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16’685.46 Punkten gehandelt. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 04.03.2025, den Stand von 17’153.70 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 04.06.2024, bei 15’978.79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8.66 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17’386.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’361.69 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Zwahlen et Mayr SA (+ 5.44 Prozent auf 155.00 CHF), Schlatter Industries (+ 4.17 Prozent auf 25.00 CHF), ams-OSRAM (+ 3.91) Prozent auf 8.24 CHF), Klingelnberg (+ 2.50 Prozent auf 12.30 CHF) und OC Oerlikon (+ 2.00 Prozent auf 3.77 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ASMALLWORLD (-6.72 Prozent auf 1.11 CHF), Addex Therapeutics (-5.78 Prozent auf 0.06 CHF), Curatis (-5.33 Prozent auf 11.55 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4.23 Prozent auf 1.36 CHF) und Molecular Partners (-2.17 Prozent auf 2.94 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 464’341 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238.780 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die Relief Therapeutics-Aktie hat mit 3.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Varia US Properties-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.34 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch