Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 1'045,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'966 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Partners Group-Aktie bis auf 1'046,50 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'033,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'456 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 1'426,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,51 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 942,00 CHF am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,86 Prozent.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 42,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 43,78 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Partners Group am 02.09.2025 vorlegen. Am 08.09.2026 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 44,32 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.

